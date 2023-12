Kreis Ahrweiler Die Ahrtal-Bauern protestieren gegen die Dieselpläne der Bundesregierung

Dass die Polizei sowohl an der Heerstraße in Bad Neuenahr als auch an der Landskroner Straße in Heppingen in die Verkehrsführung eingreifen musste und den normalen Straßenverkehr umleitete, lag an der überraschend großen Resonanz, die der Aufruf des Bauernverbandes in den vergangenen Tagen gefunden hatte. Statt der von der Polizei kalkulierten zehn Traktoren waren mehr als 150 aus allen Teilen des Ahrtals gekommen.