Schornsteinfeger in Ahrweiler Die Altstadt ist heute vorbildlich in Sachen Heizungstechnik

Wie kein zweiter Beruf ist der Schornsteinfeger auch heute noch ein beliebter Glücksbringer für die Menschen, die ihn auf der Straße sehen. Wobei die Traditionen dabei regional unterschiedlich sind, weiß Schornsteinfegermeister Michael Brost. „Die einen fassen den Schornsteinfeger an der Jacke an oder spucken sich über die Schulter, wenn sie ihn sehen. Die anderen berühren einen der Messingsknöpfe, manche halten sogar den Knopf so lange fest, bis sie jemanden mit Brille sehen“, lacht er. Er kennt auch den Grund für die Beliebtheit des ganz in Schwarz und mit Zylinder gekleideten Berufsstandes. „Wir Schornsteinfeger genießen in der Bevölkerung nach wie vor ein großes Vertrauen. Schließlich kommen wir mindestens einmal pro Jahr in jedes Haus. Mit 90 Prozent der Ahrweiler Bevölkerung bin ich mittlerweile per Du“, schmunzelt Brost.