Genossenschaft inframeta gegründet Die Datenbank der Unterwelt

„Inframeta“ heißt die neue Organisation, die am Mittwochabend in Ahrweiler gegründet wurde. Das Konstrukt ist als Genossenschaft angelegt. Wer dabei sein will, zeichnet Anteile. Die Mindesteinlagen hängen von der Größe des jeweiligen Unternehmens oder jeweiligen Kommune ab. Wer Daten abrufen möchte, muss dafür zahlen. So will die Inframeta spätestens ab dem dritten Geschäftsjahr schwarze Zahlen schreiben, für die Genossen gibt es dann entsprechende Dividenden. „Nur so schaffen wir es, die Vorteile der Digitalisierung auch für den Tiefbau zu nutzen“, blickt Becker auf erfolgreiche Genossenschaftsmodelle wie Datev oder Edeka. Seine Vision: „Es soll kein Loch mehr aufgerissen werden, ohne dass es vorher einen Blick auf unsere digitale Landkarte mit den möglichen Informationen gegeben hat.“