HTC Bad Neuenahr nach der Flut Die ersten Tennis-Plätze sind fast fertig

Arbeiten ziehen sich in die Länge

Dass sich die Wiederaufbauarbeiten am und im Clubhaus des Bad Neuenahrer Tennisvereins zeitlich in die Länge ziehen, führt Architektin Annette Bartsch auch auf fehlende Handwerker zurück: „Es ist sehr schwierig, Fachkräfte zu bekommen, so dass gesteckte Zeitpläne nicht immer eingehalten werden können.“

Das Clubhaus war in der Flutnacht vollständig überschwemmt worden. Lediglich der Dachboden blieb von den Wassermassen verschont. Der Innenausbau der Mitglieder-Heimstatt ist in vollem Gange. Der Gastronomiebereich soll in den Vereinsfarben Grün und Weiß gestaltet werden. frv