Umzug an die Landskroner Straße Die Heppinger Feuerwehr bekommt ein neues Zuhause

Klaus Kniel (CDU), seit 2014 Ortsvorsteher am Fuße der Landskrone, führte im Heppinger Bürgerhaus aus, dass mit einem Wegzug der Wehr von Pantaleonsplatz auch neue Überlegungen zur dortigen Platzgestaltung angestellt werden müssen. Dies im Rahmen des bereits 2019 mit engagierter Bürgerbeteiligung in Gang gesetzten Dorferneuerungsprogramms. Für das kommende Jahr 2024 will der Ortsbeirat daher Planungskosten zur Neugestaltung des historischen Ortskerns im Haushalt der Stadt berücksichtigt sehen. Auch – so Ortsvorsteher Kniel in der Ortsbeiratssitzung – müsse überlegt werden, wo das im alten Feuerwehrhaus gelegene Backes als wichtiger identitätsstiftender Treff für die Heppinger künftig ihren Standort haben soll. Denn mit einem Abriss der alten Feuerwache wäre auch der Backes Vergangenheit. Allein am Backes waren in der Flutnacht Schäden von mehr als 250.000 Euro entstanden. „Wir müssen dem Stadtrat einen neuen Standort vorschlagen“, sagte Kniel. Zunächst sind Treff und Backgelegenheit lediglich im Wiederaufbau-Maßnahmenkatalog der Stadt aufgeführt.