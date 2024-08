Katholische Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kirchen in der Kreisstadt sind weiterhin große Baustellen

Mehr als drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind auch die Kirchengebäude überwiegend noch Baustellen. Das gilt vor allem für die großen Gotteshäuser, die noch viele Monate nach der Katastrophe Probleme mit der Trockenlegung hatten. Jetzt gab die katholische Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Einblick in die aktuelle Situation ihrer Liegenschaften. Aktuell machen die Sanierungsarbeiten in der Rosenkranzkirche an der Bad Neuenahrer Telegrafenstraße demnach bemerkenswerte Fortschritte. Derzeit werden die Planungen für den weiteren Innenausbau forciert. Was die Sanierer und die Pfarrei begeistert, sind die Entdeckung und die Freilegung alter Malereien in der Sakristei, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang unsichtbar waren. Diese wertvollen Kunstwerke, darunter auch detaillierte Schablonenmalereien mit Blumenmustern, wurden im Zuge der Renovierungsarbeiten wieder hervorgeholt und verleihen dem Raum seine ursprüngliche historische Tiefe. Die erstaunlich gut erhaltenen Malerfarben wurden in Übereinstimmung mit den Auflagen des Denkmalschutzes behutsam retuschiert und an wenigen Stellen ergänzt.