Staatssekretärin Steingaß in Bad Neuenahr Die Kliniken sind nach der Flut wieder im Aufwind

170 Köpfe zählt das medizinische Personal in den beiden Kliniken, elf Ärzte und 25 Therapeuten sind dort tätig, um die rund 200 Patienten, die derzeit dort betreut und behandelt werden wollen, mit medizinischen Leistungen zu versorgen. In der Flutnacht mussten 240 Patienten in aufwändigen Aktionen in Sicherheit gebracht und evakuiert werden. Mit aufeinander gestapelten Holzpaletten wurden damals provisorische Brücken gebaut, einige Menschen mussten in den Schaufeln von Baggern aus der Klinik gerettet werden, ehe sie in Notunterkünften untergebracht werden konnten. Doch nun soll es wieder aufwärts gehen. Staatssekretärin Steingaß: „Ich bin mir angesichts Ihres Mutes, Ihrer Schaffenskraft, Ihres medizinischen Know-hows und Ihres gewaltigen Erfahrungsschatzes sicher, dass Sie das schaffen werden.“ Kill will nun in beiden Häusern weiter an der Modernisierung seiner Kliniken arbeiten. Die Funktionalität ist bereits seit Monaten wiederhergestellt. Nun folgten „Feinarbeiten“ wie die Gestaltung des Foyers, der Rezeption oder auch der Außenanlagen.