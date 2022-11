Sessionsauftakt in Heimersheim : Ein dreifaches „AhBaBaHeiWa Alaaf!“

Der neue Prinz

Am Samstagabend war Markus II. (Füllmann) als 68. Prinz der KG „Närrische Landskroner“ Heimerzheim offiziell proklamiert worden. Der 48-jährige Postbeamte wurde in Heimersheim geboren, wohnt aber in Schalkenbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schon früh tanzte er bei den Heimersheimer Kinderfunken, war anschließend sogar zwei Jahre lang Tanzoffizier und ist bis heute aktiver Karnevalist. Er ist Vorsitzender und amtierenden Schützenkönig der Schützenbruderschaft Königsfeld und seit 2019 auch Mitglied im Gemeinderat von Schalkenbach-Vinxt. Ihm zur Seite steht Adjutant Marcus Robrecht. jov