Feuerwehrhaus in Ahrweiler Die neue Wache soll auf Stelzen stehen

Da gab es im Ratssaal Applaus von zahlreich erschienenen Feuerwehrleuten für die Stadträte in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Mehr als drei Jahre nach der Flutkatastrophe bekommt die Feuerwehr-Löschgruppe in Ahrweiler ein neues Feuerwehrhaus – auf Stelzen. Darauf verständigten sich die Kommunalpolitiker in der jüngsten Sitzung. Das bisherige Gerätehaus an der Ahrtorbrücke war in der Flutnacht von den Wassermassen weggerissen worden, nachdem es von der Flutwelle erfasst und unterspült worden war. Nicht weit entfernt – jedoch weitgehend hochwassersicher – soll ein neues Haus für die Feuerwehr und ihre Fahrzeuge nebst Gerätepark, Umkleiden, Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen errichtet werden.