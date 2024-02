Designierter Vorstandschef der Kreissparkasse Ahrweiler „Die touristische Ausrichtung des Landkreises ist auf einem guten Weg“

Bei Guido Mombauer ist in letzter Zeit viel los. Im vergangenen Jahr wurde er zum Gründungsvorsitzenden des Vereins Zukunftsregion Ahr gewählt, der Akteure beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 vernetzen soll. Und auch in seinem Hauptberuf bei der Kreissparkasse Ahrweiler (KSK) winkt bald der Chefsessel. Kürzlich wurde bekannt, dass Mombauer, bisher Markt- und Handelsvorstand, zum 1. April 2025 die Führung des Geldhauses von Dieter Zimmermann übernimmt, der sich dann nach fast einem halben Jahrhundert bei der KSK in den Ruhestand verabschiedet. Beim Interview zeigt Mombauer sich entspannt, empfängt den Reporter allein in seinem Büro, verzichtet also, heutzutage durchaus erwähnenswert, auf Unterstützung aus der Pressestelle. Er spricht über die Aufgaben, die der Vorstandsvorsitz mit sich bringen wird, die Folgen der Flut und über den Tourismus an der Ahr. Trotz positiver Tendenzen sieht er auch Probleme, etwa beim Radwegenetz und der Vermarktung der Region als Ganzes.