Eröffnung für Schul- und Vereinsport Die Übergangs-Sporthalle in Bachem ist jetzt schon gut gebucht

Der Wiederaufbau der kreisstädtischen Sportanlagen schreitet voran. Besonders gut ist dies derzeit in Bachem zu sehen. Dort sind tagtäglich zahlreiche Maschinen mit dem Neubau des Sportplatzes beschäftigt. Der wird als Kunstrasenplatz zur zentralen Sportanlage für die westlichen Stadtteile, da in Ahrweiler und Walporzheim nur noch Jugendspielfelder angelegt werden. Gleich hinter der Bachemer Baustelle steht ein großer Holzbau, darin befindet sich eine temporäre Dreifach-Sporthalle, in der seit Kurzem der Sportbetrieb läuft.