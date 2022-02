Verkehrsstatistik der Polizei : Die Zahl der Unfallfluchten bleibt weiter hoch

Kreis Ahrweiler Die Polizeiinspektion Remagen legt die Unfallstatistik für 2021 vor: Zwar wurden im vergangenen Jahr mehr Unfälle registriert als im ersten Corona-Jahr, jedoch weitaus weniger als in all den Jahren zuvor. Auch gab es erheblich weniger Verletzte auf den von der Polizeiinspektion betreuten Straßen. Stabil geblieben ist die Aufklärungsquote bei den Verkehrsunfällen, bei denen es eine Unfallflucht gegeben hatte.

1807 Verkehrsunfälle zählte die Polizei in Remagen im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich, der sich über Sinzig, Bad Breisig bis ins Brohltal erstreckt. Im Jahr zuvor war der Wert auf ein Rekordtief von 1638 gesunken, was in erster Linie auf die damaligen Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der Corona Pandemie zurückzuführen sein dürfte. Rechnet man die Unfallzahlen der Jahre 2015 bis 2020, so ergibt sich ein Durchschnittswert von 1860 Unfällen. Die weitaus meisten geschehen dabei innerhalb der geschlossenen Ortschaften.