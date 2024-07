Ahrweiler Winzer-Verein wird 150 Die Zeiten waren oft schwer für die Genossenschaftswinzer

Ahrweiler · Der Ahrweiler Winzer-Verein feiert am Wochenende seinen 150. Geburtstag. In der Historie der drittältesten Winzergenossenschaft an der Ahr überwogen bislang die herausfordernden Zeiten. „Auch in Zukunft wird es nicht langweilig“, sagt Geschäftsführer Stephan Esser voraus.

31.07.2024 , 15:00 Uhr

Die Traubenanlieferung am Ahrweiler Winzer-Verein gestaltet sich 1958 noch als geselliges Ereignis. Foto: AHR-FOTO

Von Thomas Weber