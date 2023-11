Winzer sind machtlos Diebe stehlen tonnenweise Trauben aus Weinbergen im Ahrtal

Dabei hätte die Lese für Linden eigentlich kaum besser beginnen können. Der rund ein Viertel Hektar große Weinberg im Ahrweiler Ursulinengarten hing voller weißer Solaris-Trauben. Eine letzte Probe ergab Ende August mehr als 100 Grad Oechsle. Mit der zu erwartenden Menge von rund 2000 Litern hatte Marc Linden schon einiges geplant, denn der Solaris ist nicht nur ein guter Grundwein für einen Landwein. Also wurden die Reben mit Netzen abgedeckt, denn „die Vögel wissen auch, wo die süßen Trauben hängen“, so der Winzer. Gegen Wanderer nützen die Netze übrigens wenig, aber die holen sich zumeist auch nur eine Traube. Offiziell verboten ist aber auch das, auch wenn es in der Tourismusregion Ahrtal nicht geahndet wird. „Die leckeren Trauben sind eher Werbung für die Region“, sagt auch Weinbaupräsident Hubert Pauly mit einem Augenzwinkern. Auch er beobachtet den massiven Diebstahl von Lesegut mit Sorge, macht aber auch klar: „Bei uns im Ahrtal passiert das nicht allzu oft, da sind eher die Pfalz oder Rheinhessen betroffen. In den großen Weinbauregionen kommt es auch schon Mal vor, dass Lesehelfer mit den großen Erntemaschinen versehentlich in der falschen Parzelle ernten.“