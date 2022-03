Sanierung im Mai abgeschlossen : Dienststelle der Polizei in Bad Neuenahr früher bezugsfertig

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bereits im Mai und damit früher als geplant soll die Sanierung der Polizeiinspektion in Bad Neuenahr-Ahrweiler abgeschlossen sein. Auch die Dienststelle war schwer von der Flut beschädigt worden.

Die Sanierung der schwer von der Flut getroffenen Polizeiinspektion in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll früher abgeschlossen sein als bisher geplant. Wie das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport mitteilt, soll der Dienstbetrieb in den gewohnten Räumlichkeiten an der Max-Planck-Straße bereits im Mai wieder aufgenommen werden. „Die Polizeiinspektion liegt mitten in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ist für die Bürgerinnen und Bürger sehr gut erreichbar", sagt Staatssekretärin Nicole Steingaß, die zugleich als Wiederaufbaubeauftragte tätig ist. "Deshalb war es mir wichtig, dass sie so schnell wie möglich wieder als echte Anlaufstelle dient.“ Der zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubeutreuung (LBB) hatte die Sanierung der Dienststelle priorisiert.