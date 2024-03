Dingel-Tradition in Ahrweiler Acht Glocken für das Salve Regina

Das ist eine klare Ansage. „Wenn gedingelt worden ist, soll der Hinterbliebene mit seinen nächsten Freunden und Nachbarn sich in der Kirche zum Seelengebet versammeln“, heißt es schon in der historischen Ahrweiler Stadtordnung für Begräbnis und Läuten, die Ende des 16. Jahrhunderts vom damaligen Stadtrat beschlossen wurde. Es handelt sich um die wohl erste urkundliche Erwähnung einer uralten Tradition der katholischen Pfarrei St. Laurentius, die heute zum Pastoralen Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört: Das Dingeln. So heißt das Anschlagen der Kirchenglocken mit am Klöppel befestigten Seilen, die mit den Händen und Füßen gezogen werden. Andernorts ist diese Tradition auch als Dengeln oder Beiern bekannt. In Ahrweiler wird sie noch immer fortgeführt.