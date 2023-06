Gedenken an die Flut Donatuskapelle hoch über Walporzheim nimmt Formen an

Die Donatuskapelle über Walporzheim, die als Erinnerungsort an die 134 Toten, die beiden noch vermissten Menschen und die vielen Verletzten der Flutkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021 von Privatleuten gestiftet wird, ist im finalen Aufbau. Nachdem dank des Freundeskreises der St. Josef Kapelle und der Flurbereinigungsbehörde die Bodenplatte erstellt wurde, war nun der Aufbau der markanten Kapelle an der Reihe. Drei Tage lang agierten Handwerker in der kaum gesicherten Höhenlage nahe der Bunten Kuh, dann standen die Seitenwände, und das Dach lag auf.