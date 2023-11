Bad Neuenahr Wird das flutgeschädigte Dorint-Hotel je wiedereröffnet?

Bad Neuenahr · Eigentlich sollte das Dorint-Hotel in Bad Neuenahr saniert werden, doch zum Abschluss der Arbeiten kam es nie. Denn die Flutkatastrophe richtete schwere Schäden in dem Hotel an der Ahr an. Mehr als zwei Jahre später stecken Eigentümer und Pächter noch immer in Verhandlungen.

28.11.2023 , 16:00 Uhr

Vogelperspektive: Unser Drohnenfoto zeigt das flutgeschädigte, direkt an der Ahr gelegene Dorint-Hotel in Bad Neuenahr aus der Luft. Ob und wann das Hotel wieder Gäste begrüßt, ist ungewiss. Foto: ahr-foto

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

