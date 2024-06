Abschied bei der Feuerwehr Bad Neuenahr Drei Jahrzehnte Menschenleben gerettet und Sachgüter geschützt

Lindner blickte gerne auf die drei Jahrzehnte zurück. Das Thema der Ausbildung seiner Feuerwehrkameraden sei ihm von Anfang an wichtig gewesen. Um die Wehr in einen Top-Ausbildungsstand zu versetzen, seien in seiner Ägide hunderte von Lehrgängen absolviert worden. Das sei auch notwendig gewesen, habe sich das Einsatzgeschehen doch stark ausgedehnt. „Damals hatten wir im Jahr 60 bis 70 Einsätze, heute sind es zwischen 120 und 180“, belegte Lindner das Gesagte mit Zahlen. Ergo gehörte auch die Neuanschaffung vieler moderner Fahrzeuge zu den Aufgaben mit großer Priorität. Gleiches habe zudem für den Neubau des Gerätehauses der Neuenahrer Wehr an der Heerstraße vor mittlerweile 22 Jahren gegolten. Beim Blick auf markante Einsätze fielen dem scheidenden Wehrleiter der Brand des historischen Badehauses in Bad Neuenahr, das Hochwasser aus dem Jahr 2016 und natürlich die Flutkatastrophe von 2021 ein. „Aber es hat auch früher schon große Brände gegeben“, erinnerte Lindner an die Zerstörung der Bachemer Sporthalle oder die Unterstützung der Remagener Wehren beim Brand des Möbelherstellers Atzenroth in Kripp im Jahr 1979.