Urteil in Koblenz Bewährungsstrafe für Beihilfe zu Drogen- und Waffenhandel

Das Gericht hielt Wort: Der 36-Jährige Angeklagte muss nicht in Haft. Der Mann stand vor der 15. Strafkammer des Koblenzer Landgerichtes, weil ihm von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wurde, Beihilfe zu Drogen- und Waffenhandel geleistet zu haben. Sollte er geständig und kooperativ sein, so werde eine Haftstrafe auf Bewährung in Aussicht gestellt, so der Vorsitzende Richter zum Verfahrensauftakt. Der Angeklagte erfüllte seinen Part, das Gericht folgte: Der junge Mann - gepflegte Erscheinung, adrett gekleidet - wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte muss die Kosten des Verfahrens und damit verbundene Auslagen tragen. Erleichtert darüber, nicht ins Gefängnis zu müssen, nahmen der Angeklagte und seine beiden Strafverteidiger das Urteil der Kammer auf.