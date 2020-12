Rotweinstraße in Richtung Tiefkreisel gesperrt : E-Bike-Fahrer bei Unfall in Bad Neuenahr schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa

Bad Neuenahr Ein 77-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch in Bad Neuenahr mit einem Auto zusammengestoßen. Die Rotweinstraße musste in Richtung Tiefkreisel gesperrt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Ringener Straße am Tiefkreisel in Bad Neuenahr. Laut Zeugenaussagen fuhr der 77-Jährige aus dem Kreis Ahrweiler mit seinem E-Bike ohne Helm auf dem Radweg von Lantershofen in Richtung Ringener Straße.

Dort stieß der Radfahrer mit einem Auto zusammen, das den Tiefkreisel in Richtung Rotweinstraße befuhr. Der E-Bike-Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

(ga)