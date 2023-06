Große Nachfrage im Kreis Ahrweiler Ehrenamtliche Fahrer für den Senioren-Shuttle gesucht

Seit Oktober 2021 bietet die gemeinnützige Charity Alliance aus Kaiserslautern im Kreis Ahrweiler einen Senioren-Fahrdienst an für die Generation 70 plus. Die Nachfrage nach den kostenlosen Fahrten ist mittlerweile in rasante Höhen emporgeschnellt, berichtet Geschäftsführerin Johanne Kennel. „Die Telefone unseres Call-Centers stehen von morgens bis abends nicht mehr still“, berichtet sie. „Allein in diesem Jahr haben unsere ehrenamtlichen Fahrer bereits 1.223 Fahrtwünsche betagter Menschen erfüllt. Überwiegend handelt es sich bei den Mitfahrern um Bewohner des Ahrtals, aber zunehmend auch aus den anderen Teilen des Kreises Ahrweiler. Das ist eine großartige Leistung, der höchste Anerkennung und herzliches Dankeschön gebührt“, betont die Geschäftsführerin.