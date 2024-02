Einmaliges Projekt im Kreis Ahrweiler Ehrenamtsschule bringt in Vereinen engagierten Menschen Sicherheit

Dass die Ehrenamtsschule mit ihren Alleinstellungsmerkmalen beispiellos in Deutschland ist, zeigt auch, dass diesmal sogar ein Teilnehmer aus dem ungefahr 140 Kilometer entfernten Hagen in Nordrhein-Westfalen zu Gast ist. Thomas Wißer von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Hagen e.V. erklärt: „Ich bin hier, weil es das so woanders nicht gibt.“ In der Heimat habe er bereits mit Hilfe von seinem neuen Wissen aus der Ehrenamtsschule angefangen, die Vereinssatzung in wichtigen Punkten zu überarbeiten.