Für ein Kinderlächeln im Flutgebiet : Ein Clown, dem die Ahrtal-Kids vertrauen

Gespannt schaut das junge Publikum zu, was die Unterhaltungskünstlerin als nächstes im Programm hat. Foto: Privat

Bad Neuenahr-Ahrweiler Unterhaltungskünstlerin Corina Ramona Ratzel ist im Ahrtal, um gute Laune zu verbreiten. Als Clown unterhält sie nach der Flutkatastrophe das junge Publikum in Kindergärten in Schuld oder Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ende November stehen die nächsten Auftritte an.



Um den Kindern im Flutgebiet ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist Unterhaltungskünstlerin Corina Ramona Ratzel im August kurzentschlossen ins Ahrtal gekommen. Mit Clown-Vorführungen begeisterte die Bayerin Groß und Klein acht Wochen nach der Hochwasserkatastrophe unter anderem in Not-Kindergärten in Holzweiler oder Schuld. „Mir war klar, dass ich Kindern helfen wollte. Also bin ich für einige Vorführungen durch das Ahrtal getourt“, sagt sie. Ende November will Ratzel nun nicht minder erfolgreiche Zugaben in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Bodendorf und Ahrbrück folgen lassen.

Der Entschluss sei ihr leicht gefallen, obwohl freischaffende Künstler Corona-bedingt derzeit eher wenig zu lachen haben. „Mir sind selbst viele Veranstaltungen weggebrochen. Aber die Kinder an der Ahr brauchen meiner Einschätzung nach dringend Unterstützung und einen Grund zum Lachen. Also bin ich losgefahren.“ Kontakt knüpfte Ratzel zuvor zu zwei Organisatoren, die ihr Anliegen teilten und ihre spendenfinanzierten Auftritte koordinierten. Kurz darauf ging schon der Vorhang auf.

Als Clown strapaziert Corina Ramona Ratzel nach der Flutkatastrophe die Lachmuskeln bei Kita-Auftritten vor Kindern im Ahrtal. Foto: Privat

Publikum soll Sorgen für einen Moment vergessen

Im krabbelbunten Outfit spulte Ratzel ihr gesamtes kindergerechtes Repertoire ab. „Ich verwandelte mich in einen Zauberer, knabberte mit den Kindern pantomimisch tellerweise Chips. Und alle haben begeistert mitgemacht und laut gelacht, obwohl niemand echte Chips in der Hand hatte“, sagt die Entertainerin. „Ich spiele mit Feingefühl, manchmal auch wortlos. Aber alles, was ich spiele, hat auch einen tieferen Sinn.“ Riesige Seifenblasen brachten die Kinderaugen zum Abschluss nochmals gehörig zum Leuchten. „Das Programm war überall, wo ich aufgetreten bin, ein Erfolg. Aber noch wichtiger ist: Es war ein großer Spaß, bei dem die Kinderherzen höher schlugen“, sagt Ratzel.

Merklich betretener berichtet die Entertainerin von den ersten Eindrücken, die sie vor ihren Auftritten vom Flutgebiet gewann. „Ich habe vorher keine Idee gehabt, wie schlimm die Flut tatsächlich war“, sagt Ratzel, die sich mit eigenen Augen davon überzeugen wollte. „Es war mir ebenso wichtig, mit den Menschen zu sprechen, um Einblick in die verletzten Seelen zu bekommen. Erst danach konnte ich dabei helfen, dass sie die Sorgen für einen Moment vergessen“, sagt die Künstlerin. „Als ich dann von dem Kindergarten in Schuld erfahren habe, fand dort kurz darauf der Programmauftakt statt.“

Clown-Comeback im Ahrtal steht bevor

Welche Wirkung Ratzels publikumswirksame Gute-Laune-Show aber tatsächlich hatte, überraschte selbst die erfahrene Clown-Schauspielerin ein bisschen. „Die Kinder haben so sehr gestrahlt. Das war ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt sie. „Was ich immer wieder hörte war: Endlich mal wieder lachen, endlich mal aus dem Tief herauskommen.“ Und positives Feedback bekam sie nicht bloß von den Ahrtal-Kids. „Auch die Kita-Betreuer haben großen Spaß gehabt und sich mehrfach bedankt“, sagt Ratzel.

Der euphorisierende Effekt ihrer Clown-Interpretation kommt Ratzel zufolge nicht von ungefähr. „Viele Kinder und Eltern sind nach der Katastrophe traumatisiert. Bei Kindern kann sich das etwa durch teils merkwürdige Spielideen oder Schlafstörungen bemerkbar machen. Davon haben auch die Erzieher berichtet“, sagt die Bayerin. Nach den grausigen Erfahrungen der vergangenen Monate habe das kunterbunte Bühnen-Schauspiel den Kindern die Freude zurückgebracht. Ratzel ist überzeugt: „Der verspielte Clown hat etwas Optimistisches. Er versprüht positive Energie und die sorgt für freudige Erinnerungen.“

Das große Finale: Mit Riesen-Seifenblasen verzückt die Clown-Schauspielerin das Publikum in den Kindergärten im Ahrtal. Foto: Privat

Weil die Premiere ein voller Erfolg war, rüstet sich Ratzel nun eifrig für ihr zeitnahes Comeback im Ahrtal. „Geplant sind weitere Auftritte in Kindergärten in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Ahrbrück sowie auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Bodendorf“, sagt die Künstlerin. Absolvieren will sie ihr Bühnenprogramm vor den kleinen Gästen vom 22. bis zum 27. November. „Und dafür werde ich wieder einige Überraschungen im Gepäck haben“, sagt Ratzel. „Und, wie es sich für einen echten Profi-Clown gehört, auch eine gehörige Portion gute Laune.“