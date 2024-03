Wiederaufbau in Ahrweiler Ein Friedhof als Ort auch für Lebende

Ahrweiler · Beim Spatenstich für die neue Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Ahrweiler gab es viel Lob für die geplante Architektur. Was genau entstehen soll und was das wichtige Projekt kostet.

13.03.2024 , 12:00 Uhr

So wie auf dieser Darstellung soll die Aussegnungshalle aussehen. Foto: AHR-FOTO





Von Victor Francke