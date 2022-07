Ässelsklaaf in Dernau : Ein neuer marmorner Esel für das Weindorf

Dernau Die Wanderfreunde Dernau freuen sich über die gute Resonanz auf ihre Einladung zum "Ässelsklaaf". Mit dabei war nicht nur das „halbe Dorf“ sondern auch die Eselin Verona.

Sie ist wieder im Dorf: Eselin Verona. Jungfräulich weiß wartet das marmorne Huftier am Freitagabend im Hof der Dagernova in der Dernauer Ortsmitte unter einem großen Laken auf seine feierliche Enthüllung. Nach einer langen und vermutlich auch beschwerlichen Seereise aus China hat das steinerne Wappentier des Winzerdorfs seinen Bestimmungsort erreicht.

Eingeladen haben die Wanderfreunde Dernau. Das sind 13 ältere Herren, die vor 30 Jahren mit dem gemeinsamen Wandern begonnen hatten. Touren von drei bis vier Tagen standen damals auf dem Programm. Mittlerweile ist die Zahl der Mitglieder in dem Maße geschrumpft, wie ihr Alter zugenommen hat, und gewandert wird auch nicht mehr. Vielmehr sorgen die Wanderfreunde jetzt für Verschönerungen und für Geselligkeit im Dorf. Das heißt dann „Ässelsklaaf“ und wird gut angenommen. Ruckzuck hat sich auch am Freitag der Dagernova-Hof mit Menschen gefüllt, die bei einem Glas Wein sitzen, sich was Gegrilltes beschafften und freuen, nach so vielen Monaten endlich wieder einmal zusammenkommen zu können.