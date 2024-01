Ministerin Ahnen übergibt Förderbescheid Ein neues Haus, das dem heiligen Martin gefallen würde

Die Tagesstätte richtet sich an psychisch erkrankte Menschen mit einem chronischen Krankheitsverlauf, teilte die Stiftung mit. Ziel der Arbeit sei es, „die Klienten bei der Bewältigung ihrer Erkrankung zu unterstützen, sie im alltäglichen Leben und bei der Tagesstrukturierung zu begleiten und zu stärken“. Den Erkrankten soll eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert und eine größtmögliche selbstständige Lebensführung ermöglicht werden. Die Stiftung Bethesda-St. Martin wurde 1855 als eine Einrichtung der „Inneren Mission“ gegründet. Ihr Name erinnert an ein Heilungswunder Jesu am Teich Bethesda in Jerusalem sowie an Martin von Tours. Das Teilen seines Mantels wird bekanntlich als Beispiel praktischer Nächstenliebe angesehen. In Jerusalem gibt es einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören; dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Jesus soll dort das Wunder vollbracht haben, einen seit 38 Jahren bettlägerigen Kranken zu heilen, der fortan wieder laufen konnte. Bethesda lässt sich übersetzen mit „Haus der Gnade“. Das Leitbild der Vereinigung beginnt mit dem Satz „Wir verstehen uns als Teil einer vielfältigen und lebendigen Gemeinschaft.“