Im Gespräch: Pfarrer Jörg Meyrer Ein Pfarrer zieht ins Tiny-House

„Ich bin schon einen Tag vor Aschermittwoch ins Containerdorf in Ringen gezogen“, stellt der Pfarrer der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einem Gespräch in seiner neuen Bleibe im Herzensweg klar. Im Pfarrhaus, wo er eine ganze Etage bewohnt, standen damals Bauarbeiten an, die mit einer Lärmbelästigung einhergehen würden. Die Elektroleitungen müssen neu gemacht werden. Aber das sei nicht der einzige Grund für seine Entscheidung auf Verzicht gewesen: „Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist, mit weniger zu leben.“ Denn mit seiner räumlichen Verkleinerung ging ganz logisch auch ein Verzicht auf viele Dinge und Sachen mit einher. Der Bürgermeister hatte ihm den kleinen Container, der zuvor von einem älteren Paar belegt war, das bereits wieder in sein Haus zurückziehen konnte, vermittelt. „Wenn, dann ziehe ich auch richtig um“, so das Motto des Pfarrers. Damit meint er, dass er für den mehrwöchigen Versuch sehr überlegt gepackt habe, um nicht ständig in die alte Wohnung zu müssen, weil etwas fehlt. „Und es ist ja auch alles da in so einem Tiny-House“, so Meyrer weiter. Wie schon vom GA berichtet, werden die Unterkünfte für Flutgeschädigte mit voll ausgestatteter Küche, inklusive Geschirr, Schlafzimmer und Bad an die Zwischenmieter übergeben.