Kühle Plätze im Wald Ein Platz im Schatten zum Spielen und Planschen

Erst in der vergangenen Woche wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler die höchste Temperatur in diesem Jahr in ganz Deutschland gemessen. 36,5 Grad zeigte das Thermometer. Da steht ein schattiges Plätzchen ganz oben auf der Wunschliste. Gerade Familien mit Kindern lechzen geradezu nach Freizeitaktivtäten im Freien, bei denen der Schweiß nicht in Strömen fließt. Unsere kleine Serie „Kühle Plätze im Wald“ gibt Tipps, wo die angenehmsten Aufenthaltsorte in der Umgebung von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind. Unser vierter schöner Ort, der an heißen Tagen für kühle Abwechslung sorgt, ist an der Lourdes-Kapelle in Bachem.