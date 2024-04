Flutlichtanlage im Apollinarisstadion Ein Quantensprung für Fußballer und Leichtathleten

Darauf haben Leichtathleten und Fußballer in Bad Neuenahr-Ahrweiler lange gewartet: Das Apollinarisstadion in Bad Neuenahr hat auf der Hauptkampfbahn jetzt eine Flutlichtanlage. Und was für eine. „Im Bereich Fußball ist die tauglich bei den Männern bis zur Oberliga und bei den Frauen bis zur Bundesliga“, so der Vizepräsident des Ahrweiler BC, Jens Heckenbach. Was Heckenbach mit Tauglichkeit meint, ist die Helligkeit für Fernsehaufzeichnungen und -übertragungen.