Lücke auf Ahr-Radweg Ein Selbstversuch: Mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße

Als ob der Tritt in die Pedale in der Sonne nicht schon anstrengend genug wäre. Auf der staubigen Straße überholen Busse und Bagger eng und holen einen fast vom Rad. Angenehm ist anders. Doch so geht es allen, die aktuell versuchen, die Strecke zwischen Walporzheim und Altenahr mit dem Fahrrad zu fahren.

In Walporzheim weist bereits das rot durchkreuzte Schild mit der Aufschrift „Altenahr 11km“ darauf hin, später findet sich ein großes Schild, auf dem vermerkt ist, der Ahr-Radweg sei „Nicht durchgängig befahrbar“.