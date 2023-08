Volkslieder auf der Hemmessener Hütte „Ein Stück Kulturgut geht verloren“

„Es geht damit ein Stück Kulturgut verloren“ sagte MFC Präsident Dr. Ulrich Bauer, der die Geschehnisse und das gemeinsame Singen an diesem letzten Abend mit der Kamera begleitete und für die Nachwelt festhielt. Was verloren gehe, sei das Kulturgut des Deutschen Wanderliedes, so Ulrich. Denn genau dieses wird heute nicht mehr gesungen. „Waren es zu Hochzeiten bis zu 350 Menschen, die zum gemeinsamen Singen dienstags in den Ferien auf die Hemmessener Hütte kamen, fehlt seit Jahren der Nachwuchs. Die Besucherzahlen werden immer weniger, auch weil sich junge Menschen überhaupt nicht mehr für das Wanderlieder-Singen interessieren“, nannte Helga Sonntag einen der Gründe dafür, warum das einstmals so beliebte Singen nun endgültig eingestellt wurde.