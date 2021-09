Schon 1488 wütete die „wilde Ahr“ : Eine Chronik der Ahrtorbrücke in Ahrweiler

Die Einsatzkräfte des THW haben die Behelfsbrücke am Ahrtor in sieben Tagen zusammengebaut und am vergangenen Wochenende eingesetzt. Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Die 1893 errichtete Ahrtorbrücke ist vom Juli-Hochwasser zerstört worden. Jetzt schob das Technische Hilfswerk eine fast 52 Meter lange Behelfsbrücke für Kraftfahrzeuge und Fußgänger über den Fluss. Die Ahr hatte sich die wichtige Brücke im Jahr 1888 aber nicht zum ersten Mal genommen. Der älteste Hinweis darauf, dass die Brücke bei einem Hochwasser Schaden nahm, stammt von 1488.

Der Name der Ahrtorbrücke ist von dem zur Stadtbefestigung gehörenden Ahrtor abgeleitet, dem rund 150 Meter nordöstlich der Brücke stehenden, größten der vier Stadttore der Rotweinstadt. Die Brücke ist Teil der Landesstraße 84 zwischen Ahrweiler und Ramersbach und die einzige direkte Verbindung von Ahrweiler in die Eifel, die kein Wohngebiet durchschneidet. 2012 ergab eine Zählung, dass die Ahrtorbrücke von 2500 Schülern von Realschule und Gymnasium auf dem Calvarienberg sowie täglich von 6500 Fahrzeugen genutzt wird. Die Ahrtorbrücke wird auch von den Schützlingen des Calvarienberg-Kindergartens und von einem großen Teil der Besucher genutzt, die per Pkw Ahr-Stadion und Freibad erreichen möchten.

Knapp 200 Jahre später wird erneut eine Brücke gebaut. Um sie zu finanzieren, genehmigte der Kölner Erzbischof Maximilian Heinrich der Stadt Ahrweiler am 17. Februar 1682, von fremden Fuhrleuten und fremdem Vieh, die mit Hilfe der Brücke die Ahr passieren, ein Brückengeld zu erheben: für jedes vor einen Wagen oder Karren gespannte Pferd einen Stüber und für jedes sonstige Pferd ein Fettmännchen. Der Name „Fettmännchen“ wurde damals verwendet, um diese Acht-Heller-Münze von den Vier-Heller-Münzen („Magermännchen“) zu unterscheiden. Für eine Kuh und für einen Krämer betrug das Brückengeld ebenfalls ein Fettmännchen, für jedes Schwein, Schaf oder Kalb und für jede Geiß oder dergleichen Kleinvieh ein halbes. Wegen der Schneeschmelze wurden im Februar 1687, also nur fünf Jahre später, erneut große Teile des Ahrtals überschwemmt. In Ahrweiler rissen die Fluten zwei Brücken weg. Eine davon: die Ahrtorbrücke. Im Mai 1711 wurde eine neue Brücke aus Stein über die Ahr gelegt, die aber ebenfalls keine 30 Jahre hielt.

Denn am 16. Januar 1739 gab es wieder eine Flut. Sie war von Eis verursacht worden, das sich in der Ahr aufgestaut hatte. In Ahrweiler führte das zu einer großen Überschwemmung, wie sie „selbst von den ältesten Bürgern der Stadt Ahrweiler, ja seit Menschengedenken noch niemals beobachtet worden ist“. Die Flut zerstörte die Ahrtorbrücke und drang durch das Ahrtor in den Stadtkern ein. Nun wollten die Stadtväter kein Risiko mehr eingehen und eine solide Brücke bauen lassen, der Hochwasser nichts anhaben können. Am 30. August 1740 wurde in Gegenwart des gesamten Stadtrats, des Pfarrers, von Baumeister Franz Feldmüller und vieler Zuschauer der erste Stein der neuen Brücke gelegt. Zuvor hatte Pastor Maurus Eigell Reliquien und einige weitere in einer Kapsel verstaute gesegnete Gegenstände in den ausgehöhlten Grundstein hineingelegt.