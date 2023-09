20 Jahre Privatschule Carpe Diem Eine ganz besondere Schule für alle Talente

Carpe Diem – „nutze den Tag“, oder im übertragenen Sinne, auch „genieße den Augenblick“, hört sich zunächst gemütlich und als Aufforderung zu Entspannung und Vergnügen an. In Bad Neuenahr steht „Carpe Diem“ jedoch für Lernen, Bildung, Wissen und Wertevermittlung. Die Ganztages-Privatschule Carpe Diem feierte am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen. Luca Bonsignore, Schulleiter und Geschäftsführer der Carpe Diem GmbH: „Vor zwei Jahrzehnten begann unsere Reise. Es ist eine Geschichte der Beharrlichkeit und der mutigen Visionen.“ Die gleich am Kurpark gelegene Schule nennt er eine „einzigartige Bildungseinrichtung“. Mit der Eröffnung der Schule im Jahr 2003 sei ein Traum in die Wirklichkeit umgesetzt worden. Inzwischen gibt es die Privatschule in Deutschland an mehreren Standorten – wie Düsseldorf oder Hohensolms - mit 128 Mitarbeitern.