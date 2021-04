Kunst im Kreisel zur Landesgartenschau 2023 : Eine Skulptur für den Kreisverkehr

Bad Neuenahr Ein aus Edelstahl geschaffenes Kunstwerk soll zur Landesgartenschau 2023 das Entree der Kurstadt aufwerten. Der Bad Neuenahrer Künstler Stephan Maria Glöckner hat die Skulptur entworfen, die auf dem Kreisel in der Nähe der Berufsbildenden Schule installiert werden soll.

Zur Landesgartenschau 2023 soll die Gäste ein ansehnliches Bild erwarten, wenn sie von der Autobahn kommend in die Stadt einfahren. Eine vom Bad Neuenahrer Künstler Stephan Maria Glöckner entworfene Skulptur soll den Kreisverkehrsplatz verschönern, der in der Nähe der Berufsbildenden Schule die Kreuzstraße mit der Hauptstraße und den beiden Rampen zur B 266 verbindet. Dem stimmten der Bauausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig in einer gemeinsamen Online-Sitzung zu.

Die Stadtverwaltung hat gemeinsam mit der Gartenbaufirma Wershofen Gartenbau GmbH & Co. KG und der shapefruit AG ein Gestaltungskonzept erarbeitet, das deren Geschäftsführer Ralf Wershofen und Frank Mies den Ausschüssen vorstellten. Eine zweidimensionale Skulptur mit leicht verdreht angeordneten Innenteilen, die sich am Logo der Laga orientiert, soll auf einer leichten Überhöhung in der Mitte des Kreisels angeordnet werden, eingerahmt von zwei versetzt angeordneten Trockenmauern. Die Skulptur soll nach einem Entwurf Glöckners aus Edelstahl gefertigt werden, der dann in RAL-Farben lackiert wird. Sie folge dem Leitgedanken, die Laga-Bildmarke dreidimensional darzustellen, erläuterte Mies.