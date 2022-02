Bergungseinsatz im Sturm : Schwer verletztes Unfallopfer in Walporzheim gerettet

Bei einem Großeinsatz in Walporzheim ist am vergangenen Sturm-Wochenende eine in bergigem Gelände gestürzte Person gerettet worden. Foto: Carsten Rehder/Symbol

Walporzheim Einen Großeinsatz hat eine Person in Walporzheim ausgelöst, die am Sturm-Wochenende während eines Ausflugs im Flutgebiet in bergigem Gelände gestürzt war. Die Bergung der schwer verletzten Person gelang schließlich mithilfe einer Schleifkorbtrage.



Von Stephan Stegmann

Während des Sturmtiefs am vergangenen Wochenende ist es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften in Walporzheim gekommen. Der Grund: Eine Person war nach einem Sturz zu Schaden gekommen. Weil der Unfall auf unwegigem Gelände geschah, musste neben dem Rettungsdienst am Sonntagmittag auch die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken, um dem Unfallopfer zu helfen.