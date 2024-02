Flutkatastrophe an der Ahr Eltern eröffnen Pâtisserie für verstorbene Tochter

Weit von der Ahr entfernt leben nun Johannas Eltern, Inka und Ralph Orth, den Traum ihrer Tochter. In der historischen Hamburger Speicherstadt, auch als Hafencity bekannt, haben sie am Freitag die auf süßes Gebäck spezialisierte Pâtisserie Johanna eröffnet. Die Pâtisserie ist nicht nur nach Johanna benannt, sie ist dort auch allgegenwärtig, auf vielen Bildern, gehalten in Schwarz-Weiß, und sogar in Form einer Statue.