Flutkatastrophe an der Ahr Eltern eröffnen Pâtisserie für verstorbene Tochter

Bad Neuenahr/Hamburg · Inka und Ralph Orth haben in Hamburg die Pâtisserie Johanna eröffnet. Benannt ist sie nach ihrer bei der Flut im Ahrtal verstorbenen Tochter. In der Hafencity verwirklichen Orths damit den Traum ihrer Tochter. Warum sie das tun und was dieser ungewöhnliche Schritt für die trauernden Eltern bedeutet, berichtet Inka Orth dem GA.

25.02.2024 , 18:00 Uhr

Inka und Ralph Orth stehen in ihrer Pâtisserie Johanna in Hamburg neben der Statue ihrer bei der Flut im Ahrtal verstorbenen Tochter Johanna. Foto: Pâtisserie Johanna/Martina Goyert

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

Ein eigenes Café – das war der Traum von Johanna Orth. Als gelernte Konditormeisterin brachte die junge Frau aus Bad Neuenahr beste Voraussetzungen dafür mit. Benennen wollte sie ihr Lokal nach ihrer Oma Marlies, sogar ein Logo gab es bereits. Doch Johanna Orth war es nicht mehr vergönnt, sich den Traum zu erfüllen. Mit nur 22 Jahren ertrank sie bei der Flut im Juli 2021. Sie ist eines von mindestens 135 Opfern, die bei der Katastrophe im Ahrtal verstarben.