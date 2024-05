Betreuende Grundschulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler Eltern werden stärker zur Kasse gebeten

In Bad Neuenahr-Ahrweiler steigt der von Eltern zu zahlende Beitrag zur Betreuenden Grundschule in den kommenden zwei Schuljahren an. Dabei wird der bisherige Elternbeitrag von 340 Euro je fünf Betreuungsstunden pro Woche und Kind für das gesamte Schuljahr 2024/25 auf 400 Euro angehoben. Für das gesamte Schuljahr 2025/26 erhöht sich der Elternbeitrag auf 450 Euro. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat der Kreisstadt mit Mehrheit.