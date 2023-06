Bodelschwingh’sche Stftung vorbildlich Endlich ist ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Betreuungsbedarf möglich

Selten hatte ein öffentliches Projekt in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine derart ungewöhnliche Vorgeschichte wie das Integrative Mehrgenerationen-Quartier (IMQ) in der Schützenstraße. Am Montagmittag war offizielle Eröffnung dieses für Bad Neuenahr-Ahrweiler einzigartigen Hauses gleich neben der St. Pius-Kirche.