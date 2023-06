Sportstätten nach der Flut Endlich wieder kicken auf dem Mittelplatz des Apollinarisstadions

„Heute ist ein guter Tag für den Sport“, meinte deshalb auch Orthen. Man sei in der Kreisstadt „wieder ein Stück näher an eine neue, an eine andere Normalität gekommen“. Bad Neuenahr-Ahrweiler setze sich „als Stadtgemeinschaft Stück für Stück neu zusammen“, erklärte er in Gegenwart zahlreich erschienener Sportler und Kommunalpolitiker. Minister Ebling adressierte abschließend einen besonderen Dank an die ehrenamtlich tätigen Vertreter der Sportvereine: „Danke, dass hier nicht die Lichter ausgingen, Danke, dass Sie durchgehalten haben!“