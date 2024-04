Hilfe für Alkoholiker in der Region „Erst wenn man ganz unten ist, ist man bereit, Hilfe anzunehmen“

Alle sitzen im Stuhlkreis, einer fängt an: „Ich bin der Rainer, und ich bin alkoholabhängig.“ Eine Gruppenstunde bei den „Kreuzbundgruppen Kreis Ahrweiler“, beginnt tatsächlich so, wie es oft kolportiert wird. Und das mit „dem Rainer“ stimmt auch. Denn Rainer Klein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist alkoholabhängig – allerdings seit zwölf Jahren trocken. Seit elf Jahren ist der 58-Jährige ehrenamtlicher Gruppenleiter beim „Kreuzbund“ und seit kurzem auch im Vorstand. Um den Verein zu unterstützen, der ihm geholfen hat, und um Gleichgesinnten zu helfen. Klein steht zu seiner Abhängigkeit: „Ich habe als ‚Rauschtrinker‘ jahrelang öffentlich getrunken, nicht heimlich.“ Wenn also alle um seine Ausfälle wussten, die bis zu Blackouts reichten, brauche man auch seine Abstinenz nicht zu verstecken, auf die man ja stolz sein könne.