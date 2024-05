Tourist-Info in Ahrweiler wiedereröffnet Erster Ansturm sorgt für optimistische Stimmung

Auch wenn am Donnerstag nach fast dreijähriger Sanierungszeit die offizielle Wiedereröffnung der Tourist-Information vonstatten ging, so hatte es in den vergangenen Wochen bereits reichlichen Ansturm gegeben. „Das Ahrtal ist auch drei Jahre nach der Flutkatastrophe medial nicht in der Versenkung verschwunden. Wir haben Besucheranfragen aus Köln, Düsseldorf, aus Koblenz oder Frankfurt wie auch aus den Beneluxstaaten“, freute sich Diewald. Der Tourismus in der Region sei auf dem Weg zurück zu alter Blüte, unterstrich der Beigeordnete. Zwar seien die früheren Übernachtungszahlen noch in weiter Ferne, doch könne man optimistisch in die Zukunft blicken. So habe es in den vergangenen Wochen bei schönem Wetter bereits erfreulich viele Tagestouristen gegeben. Diewald: „Man hat uns nicht vergessen.“ Das bestätigen auch die Gästeführer. Ihre Führungen durch die Stadt haben sogar wieder das Besucherniveau von 2019 erreicht – also die Nachfrage, die es vor der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe gegeben hat.