CDU im Kreis Ahrweiler Erstmals steht mit Petra Schneider eine Frau an der Spitze der Union

Erstmals in der Geschichte steht eine Frau an der Spitze des CDU-Kreisverbands Ahrweiler. Die Niederzissener Landtagsabgeordnete Petra Schneider wird die Nachfolge von ihrem Fraktionskollegen im rheinland-pfälzischen Landtag, Horst Gies, antreten. Gies hatte das Amt des Parteivorsitzenden im Kreis elf Jahre lang inne, der Ahrweilerer führte den Kreisverband durch die Corona-Zeit, die Tiefen der Flutkatastrophe und steuerte in seiner Eigenschaft als Kreisbeigeordneter in Vertretung von Landrat Jürgen Pföhler (CDU), der zum 31. Oktober 2021 in den Ruhestand versetzt worden war, die ersten Monate der Krisenbewältigung und den Start des Wiederaufbaus und Neubeginns. Mit großem Beifall wurde Gies als Parteichef verabschiedet. Seine Nachfolgerin Petra Schneider (Niederzissen) erhielt 80,7 Prozent der Stimmen: 71 von 88 in der Dernauer Dagernova erschienenen Wahlberechtigten sprachen sich für die 51-Jährige aus, 14 gegen sie, drei enthielten sich der Stimme.