Haushaltsplan : Etat für Kreis Ahrweiler mit Minus von fast fünf Millionen Euro

Ein Banner mit der Aufschrift „Solidahrität“ hängt am Kreishaus in Ahrweiler. Die Folgen der FLut im Juli 2021 prägen auch noch den Haushalt für das laufende Jahr. Foto: ahr-foto

Kreis Ahrweiler Der Haushaltsplan des Kreises Ahrweiler ist von der Flut geprägt – und weist ein Minus in Millionenhöhe auf. Mehr als die Hälfte der Ausgaben fließt in den Bereich Gesundheit und Soziales.

Bei einer gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagesatz ergibt sich eine von den Kommunen geleistete Zahlung von 77,4 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von 6,4 Millionen Euro. Grund: Den Kommunen geht es finanziell besser als man glauben könnte. „Letztlich ist festzustellen, dass insbesondere vor dem Hintergrund der gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sehr deutlich gestiegenen Ist-Einnahmen der Kommunen (vor allem bei der Gewerbesteuer) die Steuerkraft der Kommunen und damit auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2023 um insgesamt rund 15,59 Millionen Euro auf etwa 183,68 Millionen Euro ansteigen“, teilt hierzu die Kreisverwaltung mit.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen ergibt sich 2023 eine Nettoneuverschuldung von rund sechs Millionen Euro. Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird sich damit zum Jahresende voraussichtlich auf mehr als 25 Millionen Euro belaufen. Etwa in gleicher Höhe liegt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung. 6,8 Millionen sollen aus dem im Finanzhaushalt kalkulierten Überschuss in die Tilgung von Kassenkrediten verwendet werden. Heißt: Der Gesamtschuldenstand zum Ende des Jahres dürfte dann bei „nur“ noch rund 44,3 Millionen Euro liegen.