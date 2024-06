Wahlsonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler 21.500 Wahlberechtigte, 21 Wahllokale und fünf Wahlzettel

„Du hast eine schöne Stimme – geh’ wählen!“ Mit diesem Spruch werden die Wahlberechtigten unter anderem in Bad Neuenahr-Ahrweiler humorvoll darauf hingewiesen, dass an diesem Sonntag, 9. Juni, gleich fünf Wahlen in der Kreisstadt, wie in ganz Rheinland-Pfalz, anstehen. Neben der bundesweiten Wahl zum Europäischen Parlament stehen hier zugleich die Kommunalwahlen einschließlich der Wahl der Ortsvorsteher auf dem Programm. Die etwa 21.500 Wahlberechtigten in der Kreisstadt können dabei fünf Wahlzettel ausfüllen und damit das Europaparlament, den Kreistag Ahrweiler, den Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie den Ortsbeirat und den Ortsvorsteher ihres jeweiligen Stadtteils wählen. Dafür stehen den Wählern insgesamt 21 Wahllokale zur Verfügung, in denen sie am Sonntag von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme persönlich abgeben dürfen. Allerdings geht der Trend immer stärker in Richtung Briefwahl, wie Büroleiter Otmar Fuhrmann von der Stadtverwaltung weiß. Am Mittwoch hatten bereits etwa 8500 Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Brief im Rathaus geschickt. Zum Vergleich: Bei der vorherigen Kommunalwahl 2019 wurden insgesamt 7061 Briefwähler gezählt, was damals bei einer Wahlbeteiligung von 61,4 Prozent mit insgesamt 14.096 Wählern ziemlich genau die Hälfte aller abgegebenen Stimmzettel repräsentierte.