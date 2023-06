Lifestyle-Messe Lebensart Exklusive Staubwedel und sprudelnde Whirlpools im Bad Neuenahrer Kurpark

62 Aussteller priesen ihre Sortimente an, die meisten von ihnen bedienten den Outdoor-Bereich. Projektleiterin Sabine Prothmann hätte sich noch mehr Anbieter vorstellen können, vor allem solche aus der näheren Region, betonte sie bei der Eröffnung am Freitagmorgen. Allerdings sei es auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe noch nicht leicht, Aussteller nach Bad Neuenahr zu locken: „Ich höre da immer wieder, dass die Menschen hier im Ahrtal sicherlich noch andere Probleme und vielleicht auch kein Geld für Lifestyle-Produkte haben“, sagte sie dem General-Anzeiger. Andere wiederum hätte auch eine gewisse Scheu, in der Wiederaufbau-Phase an die Ahr zu kommen.