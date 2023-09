Deutscher Rotweinpreis Experten entkorken in Ahrweiler bald die edelsten Tropfen Deutschlands

An den kulinarischen Abend schließt sich die eigentliche Vinum-Award-Preisverleihung am Samstag, 21. Oktober, im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler an. Somit findet die Verleihung des renommierten Weinpreises bereits zum dritten Mal in Folge im Spätburgunderparadies statt. „Die Durchführung des Deutschen Rotweinpreises ist unser Beitrag zum Wiederaufbau der Region und soll unsere Solidarität zum Anbaugebiet und den hiesigen Winzern verdeutlichen“, so Vinum-Geschäftsführerin Nicola Montemarano. „Heute mehr denn je und mit einer langfristigen Perspektive.“