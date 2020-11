Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg am Ahrweiler Bahnhof : Experten machen Kampfmittelfund in Ahrweiler

Experten machen Kampfmittelfund in Ahrweiler

Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg am Ahrweiler Bahnhof

Ahrweiler Handelt es sich um einen Blindgänger, ist es ein Splitter oder eine bereits aufgeplatzte Weltkriegsbombe? Der Fund, den Kampfmittelsondierer am Donnerstag in der Nähe des Ahrweiler Bahnhofs machten, wirft viele Fragen auf.

Eine private Kampfmittelsondierungsfirma ist seit Donnerstag vor dem Geschäft von Intersport Krumholz in der Nähe des Ahrweiler Bahnhofs im Einsatz. Bei der Auswertung von alten Luftbildern waren Kampfmittelexperten auf die Stelle aufmerksam geworden. Am Donnerstag wurde mit einem Bagger sondiert.

Der Kampfmittelsondierer versah die Fundstelle am Donnerstagabend jedenfalls per Bagger mit einer schweren Stahlplatte. „Morgen sehen wir weiter“, war der Kommentar an der Fundstelle.