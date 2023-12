Polizei sucht Zeugen Unbekannter fährt Frau in Ahrweiler an und flieht

Am Montag gegen 12.45 Uhr ist eine Passantin beim Überqueren der Straße in Höhe der Einmündung Bahnhofstraße/Wilhelmstraße von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Das berichtet die Polizei Rheinland-Pfalz am Montagabend. Der bislang unbekannte Fahrer sei über die Bahnhofstraße in Richtung des Bauhaus-Marktes geflohen. Bei dem Fahrzeug handle es sich vermutlich um ein Räumfahrzeug.